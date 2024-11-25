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В России выросли спрос и цены на аренду коттеджей на Новый год

1:05
Недвижимость

В России в течение последних 12 месяцев заметно возросли как спрос, так и цены на аренду загородных домов в период новогодних праздников. Это связано с увеличением цен на заграничные поездки, что отмечают участники рынка.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По данным главы "Циан.Аналитики" Алексея Попова, стоимость аренды загородных домов для новогоднего отдыха в России поднялась в среднем на 10-15%. Однако это является меньшим ростом по сравнению с увеличением цен на зарубежные туры, на которые влияет подъем цен на авиаперелеты и гостиничные услуги, а также ослабление рубля.

Сравнительно с прошлогодними показателями, интерес к аренде загородных домов на Новый год увеличился примерно на 40%. Средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье в новогодние праздники составила около 23,5 тысячи рублей за сутки, в то время как во Владимирской и Калужской областях эта сумма достигала 19 тысяч рублей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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