В России выросли спрос и цены на аренду коттеджей на Новый год

В России в течение последних 12 месяцев заметно возросли как спрос, так и цены на аренду загородных домов в период новогодних праздников. Это связано с увеличением цен на заграничные поездки, что отмечают участники рынка.
По данным главы "Циан.Аналитики" Алексея Попова, стоимость аренды загородных домов для новогоднего отдыха в России поднялась в среднем на 10-15%. Однако это является меньшим ростом по сравнению с увеличением цен на зарубежные туры, на которые влияет подъем цен на авиаперелеты и гостиничные услуги, а также ослабление рубля.
Сравнительно с прошлогодними показателями, интерес к аренде загородных домов на Новый год увеличился примерно на 40%. Средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье в новогодние праздники составила около 23,5 тысячи рублей за сутки, в то время как во Владимирской и Калужской областях эта сумма достигала 19 тысяч рублей.
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