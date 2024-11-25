5 ошибок при оформлении интерьера в стиле минимализм

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Минимализм в интерьере — это стиль, который ценится за свою элегантность и лаконичность. Однако многие сталкиваются с трудностями при его реализации в собственных домах. Чтобы избежать распространённых ошибок, важно помнить несколько ключевых моментов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Современная гостиная

Прежде всего, минимализм не означает стерильность. Комната не должна напоминать музей или пустой склад. Чтобы добавить жизни в пространство, достаточно одного яркого акцента, например, пледа или растения в кадке. Но стоит быть осторожным с количеством текстиля — если его слишком много, интерьер утратит свою минималистичность и превратится в обычный.

Также не стоит зацикливаться исключительно на прямых линиях. Да, строгая мебель подходит для минимализма, но немного плавных линий в светильниках или других элементах дизайна поможет создать более сбалансированное и интересное пространство.

Важно помнить, что минимализм — это не только белый цвет. Хотя этот оттенок идеально подходит в качестве основы, избыточное однообразие сделает пространство слишком холодным и скучным. Разбавить интерьер можно добавлением нескольких других нейтральных тонов или акцентных цветов.

Ещё одна ошибка — это продолжение коллекционирования различных статуэток и других мелких предметов. Такие вещи становятся пылесборниками, что нарушает гармонию пространства. Для минималистичного интерьера достаточно 1-2 стильных элементов декора, которые подчеркнут его сдержанность и элегантность.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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