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Как добавить тепла в холодный интерьер? 2 простых способа

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Когда в интерьере преобладают такие цвета, как белый, чёрный или серый, пространство может стать визуально холодным.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0
Уютная гостиная комната

Чтобы добавить уюта и тепла, достаточно внедрить несколько простых решений, от ковриков под ногами до штор, которые также выполняют роль дополнительной изоляции.

Одним из самых эффективных способов создать ощущение тепла — это использование текстуры. Несмотря на то, что можно выбрать более теплые оттенки, такие как розовый или оранжевый, текстура станет вашим союзником, если вы предпочитаете нейтральные тона.

Добавьте плюшевое одеяло на диван или кровать, чтобы моментально сделать пространство уютнее. Вышитые подушки или плетеный пуфик также могут стать стильными акцентами, которые легко менять в зависимости от сезона или настроения.

Ещё один способ добавить уюта — это зажечь свечи. Они создают мягкое, теплое освещение и наполняют комнату приятным ароматом. Конечно, нельзя оставлять горящие свечи без присмотра, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Но для создания уюта в холодные вечера этот способ идеально подходит.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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