Как организовать спальню без кровати? Идеи для компактных помещений

Спальное место в доме — это прежде всего уголок, где хозяева могут расслабиться и побыть наедине с собой. Однако, часто пространство спальни ограничено, и для того чтобы создать комфортную атмосферу, приходится максимально эффективно использовать каждый метр.
Если вы решите оформить спальню без традиционной кровати, главное — это продуманный подход к дизайну. Сама комната должна быть функциональной, а интерьер — не перегруженным, но и не слишком строгим.
Для такой спальни идеально подойдет диван, который следует установить близко к стене. Когда он разложен, он будет выполнять роль полноценной кровати. Чтобы интерьер выглядел максимально приближенным к обычной спальне, добавьте по обе стороны от дивана прикроватные тумбочки.
Не забывайте и о механизме трансформации дивана — он должен быть простым, надежным и удобным в использовании, чтобы процесс превращения дивана в кровать был интуитивно понятным.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
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