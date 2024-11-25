Как организовать спальню без кровати? Идеи для компактных помещений

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальное место в доме — это прежде всего уголок, где хозяева могут расслабиться и побыть наедине с собой. Однако, часто пространство спальни ограничено, и для того чтобы создать комфортную атмосферу, приходится максимально эффективно использовать каждый метр.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Маленькая спальня

Если вы решите оформить спальню без традиционной кровати, главное — это продуманный подход к дизайну. Сама комната должна быть функциональной, а интерьер — не перегруженным, но и не слишком строгим.

Для такой спальни идеально подойдет диван, который следует установить близко к стене. Когда он разложен, он будет выполнять роль полноценной кровати. Чтобы интерьер выглядел максимально приближенным к обычной спальне, добавьте по обе стороны от дивана прикроватные тумбочки.

Не забывайте и о механизме трансформации дивана — он должен быть простым, надежным и удобным в использовании, чтобы процесс превращения дивана в кровать был интуитивно понятным.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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