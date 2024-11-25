Как сделать ванную комнату стильной и удобной, не жертвуя пространством

В ванной комнате, где уровень влажности всегда высокий, выбор мебели требует особого подхода. Это означает, что она должна быть влагостойкой и устойчива к перепадам температуры и влажному пару.
Для просторной ванной можно выбрать разнообразные варианты мебели. Главное правило — крупные предметы лучше всего размещать напротив ванны, на свободной стене. Удобным местом для туалетного столика станет угол или пространство рядом с дверью.
Если же ванная комната маленькая, вариантов становится меньше, но они все равно есть. Например, мойку с тумбой можно поставить напротив двери. Подвесные шкафы и открытые полки помогут рационально использовать пространство.
Для того чтобы визуально расширить пространство, можно применить несколько приёмов:
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!