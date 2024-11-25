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Как сделать ванную комнату стильной и удобной, не жертвуя пространством

1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В ванной комнате, где уровень влажности всегда высокий, выбор мебели требует особого подхода. Это означает, что она должна быть влагостойкой и устойчива к перепадам температуры и влажному пару. 

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая ванная комната

Для просторной ванной можно выбрать разнообразные варианты мебели. Главное правило — крупные предметы лучше всего размещать напротив ванны, на свободной стене. Удобным местом для туалетного столика станет угол или пространство рядом с дверью.

Если же ванная комната маленькая, вариантов становится меньше, но они все равно есть. Например, мойку с тумбой можно поставить напротив двери. Подвесные шкафы и открытые полки помогут рационально использовать пространство.

Для того чтобы визуально расширить пространство, можно применить несколько приёмов:

  1. Зеркало с подсветкой: оно не только помогает женщинам в макияже, но и визуально увеличивает помещение за счет отражающих поверхностей.
  2. Шкафчики с зеркальными дверцами: эти элементы не только дают дополнительное место для хранения, но и создают тот же эффект увеличения пространства.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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