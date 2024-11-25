Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде

Советы по оформлению интерьера живыми растениями

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Без живых растений любое помещение теряет свою душевность и свежесть. Будь то жилое пространство или офис, зелень наполняет его не только жизнью, но и помогает создать гармоничную атмосферу.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM
Растение в спальной комнате

Сегодня в магазинах представлено множество видов комнатных растений — от крупных пальм до экзотических орхидей, но, несмотря на это разнообразие, существует несколько важных правил их выбора и размещения.

Если вы хотите наполнить свой дом растениями, важно проконсультироваться с экспертами. Понимание потребностей каждого растения поможет создать комфортные условия для его роста. Задайте вопросы: сколько света ему нужно, какой уровень влажности он предпочитает и как правильно ухаживать за ним.

Прежде чем разместить растения, продумайте, как каждое из них будет сочетаться с остальной обстановкой. Растения требуют внимания и не терпят хаоса. Постоянное движение воздуха, свет и температура могут оказывать влияние на микроклимат, и неправильное соседство может привести к проблемам с ростом.

Чрезмерное количество крупных растений в одном помещении создаст ощущение перегрузки. Важно соблюдать баланс: правильно комбинируйте разные виды растений и не забывайте, что их размер и количество должны быть соразмерны с размером комнаты.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.