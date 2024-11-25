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Почему обои по-прежнему актуальны для любого интерьера

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В последние годы на оформление стен все чаще выбирают краску, а не обои. Тем не менее, обои по-прежнему остаются отличным решением для создания стильного интерьера, и их роль в дизайне нельзя недооценивать.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Обои могут кардинально изменить атмосферу в комнате, привнеся в нее яркие акценты и создавая уникальный образ. Они идеально подойдут как для оформления детской комнаты, так и для создания уютной и стильной гостиной или яркой прихожей.

Важные секреты при выборе обоев

  1. Гармония в сочетаниях. Яркие, экстравагантные обои можно смело использовать, но важно, чтобы они гармонировали с остальным интерьером.
  2. Контрасты и баланс. Если выбран яркий элемент декора, он должен быть на нейтральном фоне, чтобы не перегружать пространство.
  3. Размер и освещённость. Для маленьких комнат не подходят обои с крупным рисунком, а для плохо освещенных — темные тона.
  4. Цветовая гармония. Обои должны сочетаться с цветами мебели, стен и аксессуаров.
    Дизайн и материалы обоев продолжают эволюционировать, и их выбор становится только разнообразнее.

Так что, несмотря на модные тенденции в сторону окрашенных стен, обои остаются актуальными и неотъемлемой частью современного интерьера.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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