Где и как правильно размещать зеркала, чтобы они приносили пользу

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркала в интерьере играют не только декоративную, но и функциональную роль. Они могут значительно улучшить освещённость, зрительно увеличить пространство и добавить гармонии в любой уголок дома.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Одно из лучших мест для зеркала — это прихожая или коридор. Зеркало, особенно в полный рост, поможет сделать пространство более светлым и визуально увеличит его. Оно придает ощущение открытости и гостеприимства с самого порога.

В гостиной зеркало можно использовать для улучшения освещения и акцентирования внимания на определенных частях комнаты. Разместив его напротив окна, можно использовать отражение естественного света, чтобы добавить пространству воздушности и простора. Также зеркало может стать красивым акцентом в зоне у камина или дивана.

Зеркало в спальне — это не только стильный элемент, но и способ создать уют. Чтобы избежать дискомфорта, лучше повесить зеркало так, чтобы оно не отражало кровать. Отличный вариант — установить его напротив окна, чтобы оно отражало свет, или выбрать зеркальную дверцу шкафа.

Зеркало в ванной комнате — обязательный атрибут. Оно должно быть расположено над умывальником, чтобы обеспечить удобство при уходе за собой. Важно учитывать уровень влажности в ванной и выбирать модели с защитой от влаги. Дополнительно можно выбрать зеркало с встроенным освещением для улучшения видимости.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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