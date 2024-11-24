Делаем прихожую просторной и стильной с помощью этого метода

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Прихожая — это первое, что видят гости при входе в дом или квартиру. Именно она оставляет первое впечатление о всем интерьере, поэтому важно продумать каждый элемент оформления.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0 Прихожая

Для начала стоит обратить внимание на выбор отделочных материалов. Множество людей склонны выбирать тёмные оттенки для прихожей, полагая, что они скрывают загрязнения, которые так часто появляются в этом месте.

Конечно, это правда, но есть и минус: тёмные тона делают помещение визуально меньше и теснее. Чтобы избежать этого эффекта, лучше использовать светлые цвета для отделки, такие как белый, светло-серый или другие нейтральные оттенки. Моющая краска или обои идеально подойдут для прихожей, так как они легко чистятся и создают ощущение простора.

Кроме того, важно правильно организовать освещение. Оно играет ключевую роль в создании комфортной атмосферы. Для основного освещения отлично подойдут люстра или точечные потолочные светильники.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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