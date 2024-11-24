Как подобрать ковёр для спальни, который идеально впишется в интерьер

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На первый взгляд кажется, что выбор ковра для спальни — задача простая: достаточно подобрать тот, который нравится по цвету или форме. Но если хочется, чтобы он идеально вписался в интерьер, радовал своей практичностью и удобством, придётся учесть несколько важных нюансов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Уютная спальня

Первым делом стоит определиться с материалом. Если вы хотите, чтобы по ковру было комфортно ходить босиком, особенно по утрам, отличным выбором станет мягкий шерстяной ковер с длинным ворсом. Для приверженцев экологичного стиля подойдут изделия из натурального джута или хлопка.

Цвет ковра — следующий параметр, который нужно учитывать. Один из способов — подобрать ковер в тон к покрывалу на кровати, шторам или напольному покрытию. Это особенно актуально, если нужно скрыть неровности пола: ковер в цвет линолеума или паркета справится с этой задачей.

Ковёр также может создавать определённое настроение. Спокойные бежевые и голубые оттенки расслабляют, зелёные освежают интерьер, а розовые придают романтичности.

Наконец, нужно определиться с размером. Для просторных спален подойдут крупные ковры, которые можно расположить под всей мебелью, включая кровать. В узких комнатах лучше использовать длинные коврики, которые стелют поперек кровати. В маленьких спальнях наиболее удачным решением станут компактные овальные ковры.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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