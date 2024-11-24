Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Как удивить гостей: рецепт гуся, который станет ярким акцентом на новогоднем столе
Тайна фригийского памятника раскрыта благодаря уникальному методу
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева

Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать

1:23
Недвижимость » Ремонт

Во время ремонта санузла легко совершить ошибки, которые впоследствии станут причиной неудобств и усложнят уборку. Такие нюансы часто остаются незамеченными на этапе проектирования, но на практике вызывают массу неудобств.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая ванная комната

Одна из распространённых проблем — выбор формы раковины. Модели с углами, даже слегка скругленными, со временем становятся местом скопления загрязнений. Очистка таких участков требует дополнительных усилий.

Ещё один нюанс связан с популярными тумбами с механизмом push-to-open. На первый взгляд, они выглядят стильно и современно, но их функциональность может стать источником неудобств. Любое случайное нажатие, например, ногой во время умывания, приводит к неполному открытию или проблемам с закрытием.

При установке стеклянных ограждений для душа или ванны важно учитывать их расположение относительно умывальника. В стандартных санузлах площадью 3-4 квадратных метра часто стремятся максимально использовать пространство. Но если стекло размещено слишком близко к раковине, неизбежно появляются проблемы.

Брызги воды оставляют разводы, которые сложно отмыть из-за ограниченного доступа к поверхности. Это особенно актуально при плотной установке ограждения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Что делать, если ваша собака разрушает сад
Травмированный Александр Овечкин избежал операции
Почему хозяйки должгы опасаться растительного масла без запаха: эксперты рассказали о последствиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.