Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Во время ремонта санузла легко совершить ошибки, которые впоследствии станут причиной неудобств и усложнят уборку. Такие нюансы часто остаются незамеченными на этапе проектирования, но на практике вызывают массу неудобств.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Маленькая ванная комната

Одна из распространённых проблем — выбор формы раковины. Модели с углами, даже слегка скругленными, со временем становятся местом скопления загрязнений. Очистка таких участков требует дополнительных усилий.

Ещё один нюанс связан с популярными тумбами с механизмом push-to-open. На первый взгляд, они выглядят стильно и современно, но их функциональность может стать источником неудобств. Любое случайное нажатие, например, ногой во время умывания, приводит к неполному открытию или проблемам с закрытием.

При установке стеклянных ограждений для душа или ванны важно учитывать их расположение относительно умывальника. В стандартных санузлах площадью 3-4 квадратных метра часто стремятся максимально использовать пространство. Но если стекло размещено слишком близко к раковине, неизбежно появляются проблемы.

Брызги воды оставляют разводы, которые сложно отмыть из-за ограниченного доступа к поверхности. Это особенно актуально при плотной установке ограждения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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