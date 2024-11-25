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3 правила создания уюта в съемной квартире: как сделать это максимально дешево и со вкусом

1:49
Недвижимость

Создать уют в съёмной квартире — задача непростая, ведь не всегда хочется вкладываться в ремонт или покупку дорогостоящих элементов интерьера.

Гостинная комната
Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0
Гостинная комната

Секреты уюта для съёмной квартиры

1. Обустройте лаунж-зону

Организация небольшой зоны для отдыха может потребовать некоторых затрат, но это вложение точно окупится. Лаунж-зона станет вашим местом для релаксации, где можно расслабиться после тяжёлого дня. Пара уютных кресел, мягкий плед и декоративные подушки — и вы получите пространство, куда всегда захочется вернуться.

2. Улучшайте пространство точечно

Начните с места, где вы проводите больше всего времени. Это может быть уголок в гостиной или спальне. Даже небольшие изменения, такие как удобный столик, красивый коврик или новые подушки, сделают это место уютным и комфортным.

3. Обновите текстиль

Ткань играет ключевую роль в создании уюта. Купите большие мягкие полотенца, качественное постельное бельё, эффектные пледы и покрывала. Эти элементы не только украсят пространство, но и сделают его более комфортным. К тому же текстиль всегда можно забрать с собой, если вы решите переехать.

Преимущества такого подхода

  • Мобильность: Все вложения легко перенести на новое место жительства.
  • Экономия: Не нужно тратиться на ремонт или дорогую мебель.
  • Уют без лишних затрат: Даже небольшие детали могут существенно улучшить атмосферу.

Секрет успеха в создании уюта в съёмной квартире — акцент на мобильные и доступные решения, которые работают на вас, не требуя больших финансовых усилий.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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