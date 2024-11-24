Как сделать однокомнатную квартиру уютной и просторной: простые советы

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Организация пространства в однокомнатной квартире — задача, требующая тщательного планирования. Главный принцип — использовать каждый сантиметр максимально эффективно.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM Интерьер гостиной

Шаг 1: Определите зоны

Чёткое зонирование поможет не только навести порядок, но и визуально расширить пространство. В однокомнатной квартире обычно выделяют несколько ключевых зон:

спальную,

гостиную,

кухню,

прихожую.

Начинать стоит с прихожей. Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино рекомендует обустроить её так, чтобы хватило места для хранения верхней одежды и обуви. Практичным решением станет встроенный шкаф, компактные полки или вешалки.

Шаг 2: Выбирайте многофункциональную мебель

Для экономии пространства подойдут:

кровать с ящиками для белья,

журнальный столик на колесиках, который можно использовать как обеденный,

компактный диван с местом для хранения.

Шаг 3: Используйте раздвижные перегородки

Они идеально подходят для разделения гостиной и спальни. При необходимости их можно убрать, объединив пространство.

В гостиной рекомендуется создать уютный уголок с диваном, креслом и журнальным столиком. Остальную площадь можно использовать для рабочей зоны или уголка для хобби.

Шаг 4: Грамотно организуйте спальню

Выбирайте минималистичную кровать с ящиками для хранения постельных принадлежностей. Для одежды подойдёт модульный шкаф с выдвижными корзинами и перегородками.

Шаг 5: Кухня в компактном пространстве

Грамотно используйте вертикальное пространство:

установите навесные шкафы,

добавьте выдвижные ящики

используйте открытые полки.

Это поможет разместить всю кухонную утварь даже на небольшой площади.

Шаг 6: Освещение и цветовая гамма

Максимум естественного света. Выбирайте лёгкие шторы светлых оттенков, чтобы не затемнять помещение.

Искусственное освещение должно быть мягким и рассеянным.

Светлые тона зрительно увеличивают пространство, а контрастные цвета можно использовать для выделения зон.

Шаг 7: Минимализм в декоре

Откажитесь от излишеств:

выбирайте мебель лаконичных форм,

избегайте лишних деталей,

отдавайте предпочтение функциональности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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