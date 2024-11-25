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Новогодняя аренда на жилье: кто сколько готов заплатить в сутки за празднование главного праздника года

1:24
Недвижимость

Жители России, которые планируют отправиться в путешествие на новогодние праздники, готовы потратить на аренду жилья в среднем 7 тысяч рублей в сутки, согласно исследованию, проведённому в октябре 2024 года сервисом "Авито Путешествия". В опросе приняли участие 10 тысяч человек старше 18 лет.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0
Коттедж зимой

Большинство респондентов (55%) рассчитывают на бюджет до 5 тысяч рублей в сутки, ещё 22% готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей, 12% — от 10 до 15 тысяч рублей, а 11% — более 15 тысяч рублей за ночь.

При выборе жилья для краткосрочной аренды на Новый год россияне обращают внимание на несколько ключевых факторов. В первую очередь это расположение и транспортная доступность (43%), возможность размещения с детьми или животными (34%), количество спальных мест (32%) и стоимость в расчёте на гостя (31%).

Также важными критериями являются окружающая среда и инфраструктура, включая развлечения, природу и магазины (43% опрошенных), а также дополнительные удобства, такие как музыкальная аппаратура, проектор, мангальная зона, бассейн и баня.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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