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Как взмывают ввысь цены на новостройки в ближнем Подмосковье: Топ-5 городов-лидеров по росту цен

1:51
Недвижимость

В октябре 2024 года Видное стало городом-лидером среди спутников Москвы по росту цен на жильё в новостройках. Средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 4% и составила 201,4 тысячи рублей.

Химки
Фото: Own work by Mike1979 Russia, CC BY-SA 3.0
Химки

Эксперты связывают лидерство Видного с сокращением предложения, выводом из экспозиции некоторых лотов с наименьшей стоимостью и изменением структуры предложений по локации.

В третьем квартале этого года Видное, Химки и Одинцово занимали первые три места среди городов-спутников Москвы по росту цен на жильё.

Второе место заняли Химки, где средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 1,5 % и составила 223,8 тысячи рублей.

Третье место заняли Люберцы с ростом на 1,3 % и средней стоимостью одного квадратного метра в 214,1 тысячи рублей.

Четвёртое место заняла Балашиха с ростом средней цены на 1,1 % и стоимостью одного квадратного метра в 190,5 тысячи рублей.

Замыкает пятёрку лидеров Одинцово с увеличением стоимости одного квадратного метра на 0,4 % и средней стоимостью в 215,9 тысячи рублей.

Максимальное снижение цен за месяц было зафиксировано в Мытищах (-2,5 %) и Долгопрудном (-2,3 %). Также отрицательная динамика была отмечена в Королёве (-1 %) и Котельниках (-0,6 %).

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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