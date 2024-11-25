Одна квартира для двух человек. Как правильно зонировать комнату?

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Определение функциональных областей

Используйте мебель и визуальные подсказки для создания четких зон.

Например, используйте книжную полку или складную ширму, чтобы отделить спальную зону от гостиной. Расположите письменный стол или стол для работы или учебы в отдельном углу. Это помогает установить границы и визуально разделяет разные пространства.

Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0 Ламинат в интерьере

Продумайте планировку помещения

Расставьте мебель таким образом, чтобы максимально использовать доступное пространство и поддерживать нужные зоны. Например, поставьте кровать у стены, чтобы создать спальную зону, и расположите диван и журнальный столик, чтобы сформировать гостиную.

Используйте освещение эффективно

Освещение играет решающую роль в определении зон. Рассмотрите возможность использования различных типов освещения, таких как рабочее освещение для рабочей зоны и более мягкое окружающее освещение для зоны отдыха. Это помогает создать особую атмосферу и повышает функциональность каждой зоны.

Организуйте хранение

Используйте решения для хранения, чтобы хранить вещи в порядке и разделять их. Используйте полки, корзины или ящики для хранения для хранения товаров, характерных для каждой зоны. Это уменьшает беспорядок и поддерживает опрятный внешний вид.

Персонализируйте каждую зону

Добавьте индивидуальности в каждую зону, чтобы сделать ее комфортной и привлекательной.

Украсьте спальную зону уютными постельными принадлежностями, повесьте произведения искусства или фотографии в гостиной и включите в нее элементы, отражающие ваш стиль и предпочтения.

Уточнения

Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



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