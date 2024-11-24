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В Московской области уменьшается количество новых ЖК, которые сдаются с отделкой

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Недвижимость

В Московском регионе наблюдается тенденция к сокращению доли новых жилищных проектов с отделкой, которую выполняет застройщик. Это обусловлено оптимизацией продуктовой линейки девелоперов, связанной с увеличением стоимости проектного финансирования, сообщили в компании "Циан".

Кухня
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain
Кухня

Однако, несмотря на снижение этого показателя, отделка остаётся востребованным продуктом среди покупателей. Тем не менее, отказ от отделки может привести к потере части потенциальных клиентов, которые предпочитают выполнять ремонтные работы самостоятельно.

Это связано с тем, что многие покупатели имеют опыт самостоятельного ремонта и понимают, что расценки на услуги по отделке от застройщика могут быть недоступны для обычных потребителей строительных материалов.

Уточнения

Жилой комплекс — это один или (чаще) несколько индивидуальных или многоквартирных жилых домов, объединённых единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность.

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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