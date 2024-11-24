В России наблюдается резкий рост интереса к аренде коттеджей на новогодние праздники

В России значительно вырос спрос и цены на аренду загородных домов на новогодние праздники. Участники рынка связывают это с подорожанием зарубежного отдыха и ослаблением рубля.
Спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники увеличился примерно на 40 % по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что всё больше людей предпочитают встречать Новый год в России, так как поездки за границу становятся слишком дорогими, сообщает РИА Недвижимость.
По данным сервиса «Авито.Путешествия», в Московской области на новогодние даты уже забронировано около 10 % доступных объектов для посуточной аренды, в Калужской области — 15 %, во Владимирской — 25 %. Клиенты бронируют жильё в основном на две ночи и планируют заселиться компанией до пяти человек.
По данным «Авито», средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье на новогодние праздники составляет 23,5 тысячи рублей в сутки, а во Владимирской и Калужской областях — 19 тысяч рублей.
Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания одной нуклеарной семьи.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
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