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В России наблюдается резкий рост интереса к аренде коттеджей на новогодние праздники

1:11
Недвижимость

В России значительно вырос спрос и цены на аренду загородных домов на новогодние праздники. Участники рынка связывают это с подорожанием зарубежного отдыха и ослаблением рубля.

Shkiparev house
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shkiparev_house_1.JPG by Ivan Marchuk
Shkiparev house

Спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники увеличился примерно на 40 % по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что всё больше людей предпочитают встречать Новый год в России, так как поездки за границу становятся слишком дорогими, сообщает РИА Недвижимость.

По данным сервиса «Авито.Путешествия», в Московской области на новогодние даты уже забронировано около 10 % доступных объектов для посуточной аренды, в Калужской области — 15 %, во Владимирской — 25 %. Клиенты бронируют жильё в основном на две ночи и планируют заселиться компанией до пяти человек.

По данным «Авито», средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье на новогодние праздники составляет 23,5 тысячи рублей в сутки, а во Владимирской и Калужской областях — 19 тысяч рублей.

Уточнения

Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания одной нуклеарной семьи.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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