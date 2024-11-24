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Как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием? Делайте так, чтобы не испортить её

1:17
Недвижимость

Как правильно чистить сковороду с антипригарным покрытием

Чтобы очистить сковороду с антипригарным покрытием, используйте небольшое количество геля для мытья посуды и мягкую губку. Аккуратно протрите поверхность посуды мягкой губкой и мыльной водой.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0
Пицца на сковороде

После мытья просушите посуду бумажным полотенцем или мягкой тканью. Если осталась прилипшая еда, наполните посуду теплой водой и замочите на 30-60 минут. Пригоревшая пища и въевшиеся пятна должны быть размочены.

Что нельзя делать со сковородой с антипригарным покрытием

Высокие температуры и агрессивные моющие средства могут повредить как антипригарную поверхность, так и внешнюю поверхность сковороды. Никогда не ставьте горячую сковороду с антипригарным покрытием в воду. Это может повредить посуду. Поэтому, прежде чем приступить к очистке, дайте сковороде остыть после приготовления.

Также не стоит использовать жесткие мочалки, даже если пища пригорела. Вместо этого лучше замочить все пригоревшие остатки пищи в теплой мыльной воде. При чистке сковороды с антипригарным покрытием не стоит использовать абразивные чистящие средства.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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