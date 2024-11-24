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Как вывести пятна от травы с одежды? Используйте эти средства

1:20
Недвижимость

Как вывести пятна травы на одежде содой

Для очистки пятен от травы можно использовать пищевую соду. Нужно нанести средство на испачканную одежду и втереть его с помощью щетки. Будьте осторожны, чтобы не повредить ткань одежды.

Трава
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, CC BY-SA 4.0
Трава

Затем смешайте пищевую соду и порошок в отдельной емкости с небольшим количеством воды. С помощью приготовленного раствора замочите одежду на несколько минут. Потом постирайте одежду вручную или в стиральной машине как обычно.

После стирки убедитесь, что больше нет разводов. Если заметны следы травы, попробуйте повторить процедуру очищения еще раз.

Как вывести пятна от травы с помощью уксуса

Вы также можете использовать столовый белый уксус для удаления зеленых пятен травы. Нужно смешать уксус и воду в пропорции 1 к 1. Затем замочите одежду в приготовленном растворе на 30 минут.

После этого ополосните чистой водой и добавьте стиральный порошок с небольшим количеством воды. Потрите пятна мягкой щеткой, не повреждая ткань. Затем прополощите одежду под водой и положите ее в стирку. Если после стирки остались пятна, следует повторить процедуру еще раз.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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