Как вывести пятна от травы с одежды? Используйте эти средства

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как вывести пятна травы на одежде содой

Для очистки пятен от травы можно использовать пищевую соду. Нужно нанести средство на испачканную одежду и втереть его с помощью щетки. Будьте осторожны, чтобы не повредить ткань одежды.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, CC BY-SA 4.0 Трава

Затем смешайте пищевую соду и порошок в отдельной емкости с небольшим количеством воды. С помощью приготовленного раствора замочите одежду на несколько минут. Потом постирайте одежду вручную или в стиральной машине как обычно.

После стирки убедитесь, что больше нет разводов. Если заметны следы травы, попробуйте повторить процедуру очищения еще раз.

Как вывести пятна от травы с помощью уксуса

Вы также можете использовать столовый белый уксус для удаления зеленых пятен травы. Нужно смешать уксус и воду в пропорции 1 к 1. Затем замочите одежду в приготовленном растворе на 30 минут.

После этого ополосните чистой водой и добавьте стиральный порошок с небольшим количеством воды. Потрите пятна мягкой щеткой, не повреждая ткань. Затем прополощите одежду под водой и положите ее в стирку. Если после стирки остались пятна, следует повторить процедуру еще раз.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.