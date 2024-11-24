Как избежать дорогостоящих переделок в ремонте

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт квартиры — дело не из легких, но с правильным подходом можно избежать большинства ошибок и лишних затрат. Первоначально нужно четко определить, какой именно ремонт нужен: косметический или капитальный. Это зависит от состояния квартиры, бюджета и целей — капитальный ремонт обойдется дороже, но решит проблемы на многие годы. Затем важно разработать дизайн-проект, который поможет сэкономить время и деньги, а также избежать ошибок в процессе работы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Важно заранее рассчитать стоимость ремонта, ведь это позволит избежать неожиданных трат. Выбор исполнителя — еще один ключевой момент. Если есть возможность, лучше заниматься ремонтом самому, но если нет, стоит обратиться к проверенной компании. Чтобы сэкономить, нужно тщательно подобрать материалы и использовать скидки на закупку строительных товаров. Главное — начать с четкого плана, чтобы избежать ненужных переделок.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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