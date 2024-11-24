Как правильно рассчитать налог на квартиру и комнату в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2016 года в России введен налог на имущество, который необходимо платить за квартиры и комнаты. Для расчета налога используется формула, в которой ключевыми параметрами являются кадастровая стоимость объекта, площадь, налоговый вычет, налоговая ставка и доля собственности. Кадастровую стоимость можно узнать через сайт Росреестра. Налоговый вычет составляет 20 кв. м для квартиры и 10 кв. м для комнаты, но в некоторых регионах может быть увеличен. Налоговая ставка на квартиры фиксирована на уровне 0,1%, но местные власти могут ее увеличивать, но не более чем в три раза.

Фото: pxhere.com Ипотека

В случае долевой собственности налог делится пропорционально долям владельцев. Например, если владелец имеет половину квартиры, налог рассчитывается по соответствующей доле. Также есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога, включая пенсионеров, ветеранов, инвалидов и семьи военных, погибших при исполнении обязанностей.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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