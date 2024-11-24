Как рассчитывается земельный налог в России и кто его обязан платить

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Земельный налог в России обязаны платить собственники и пользователи участков, включая тех, кто имеет право пожизненного владения или постоянного пользования землей. Налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости участка, а ставка зависит от региона и типа земли. В некоторых случаях существуют льготы, и участок может быть освобожден от налогообложения, например, если земля находится в историческом заповеднике или используется для культурных целей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Налоговая база для расчета налога определяется с учетом доли каждого собственника в общей стоимости участка. Ставка налога варьируется от 0,3% для сельскохозяйственных земель и участков, используемых для личного подсобного хозяйства, до 1,5% для других земель. Для расчета используется формула, включающая кадастровую стоимость, налоговую ставку и коэффициент владения участком, если право собственности возникло не весь год.

Организации должны уплатить налог не позднее 1 марта следующего года, а физические лица — до 1 декабря. Уведомление о налоге направляется налоговой службой до 1 ноября. Также возможно оплатить налог через личный кабинет на сайте ФНС, в банках, почте или с помощью терминалов.

Уточнения

Земельный налог — налог, который уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.



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