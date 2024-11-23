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5 условий, выполнив которые, вы станете собственником земельного участка

1:21
Недвижимость

Оформление права собственности на земельный участок — это обязательная процедура, которая требуется после вступления в наследство, получения участка в дар или подписания договора купли-продажи. Регистрация в ЕГРН подтверждает право собственности и дает возможность распоряжаться участком — продавать, дарить или использовать в качестве залога.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Для регистрации необходимо собрать ряд документов, таких как

  1. заявление,
  2. паспорт,
  3. документ-основание (например, договор купли-продажи или решение суда),
  4. межевой план (если участок не поставлен на кадастровый учет)
  5. и квитанцию об уплате госпошлины.

Подача документов возможна через МФЦ, сайт Госуслуг или Росреестра. Результат регистрации — выписка из ЕГРН, содержащая информацию о владельце, участке и возможных ограничениях.

Для участков, полученных до 2006 года, предусмотрен упрощенный порядок регистрации, известный как "дачная амнистия", который действует до 2031 года. Этот процесс актуален для участков под садоводство, огородничество или индивидуальное жилищное строительство.

Важно помнить, что без регистрации в ЕГРН невозможно официально продать или передать участок.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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