Как выбрать идеальные обои для вашего дома
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Выбор и поклейка обоев — процесс, требующий внимательности и знания особенностей каждого типа материала.
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0
обои
- Бумажные обои, хотя и дёшевы, имеют краткий срок службы и требуют аккуратности при поклейке, а также не переносят влажности.
- Флизелиновые обои более долговечны и устойчивы к влаге, но требуют тщательной подготовки стен.
- Виниловые обои — отличное решение для помещений с высокой влажностью, они моются и скрывают небольшие дефекты, однако могут выгорать на солнце.
- Текстильные обои придают интерьеру роскошный вид, но требуют особого ухода из-за склонности впитывать влагу и запахи.
- Велюровые обои обладают привлекательным внешним видом, но также нуждаются в тщательном уходе.
- Фотообои — отличный способ добавить яркий акцент в интерьер, однако их поклейка требует высокой точности, особенно если изображение на нескольких рулонах должно совпасть.
Чтобы обои служили долго и гармонировали с интерьером, важно учитывать все детали, от выбора клея до подготовки стен.
Уточнения
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова