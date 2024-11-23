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Как выбрать идеальные обои для вашего дома

1:10
Недвижимость

Выбор и поклейка обоев — процесс, требующий внимательности и знания особенностей каждого типа материала.

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0
обои
  • Бумажные обои, хотя и дёшевы, имеют краткий срок службы и требуют аккуратности при поклейке, а также не переносят влажности.
  • Флизелиновые обои более долговечны и устойчивы к влаге, но требуют тщательной подготовки стен.
  • Виниловые обои — отличное решение для помещений с высокой влажностью, они моются и скрывают небольшие дефекты, однако могут выгорать на солнце.
  • Текстильные обои придают интерьеру роскошный вид, но требуют особого ухода из-за склонности впитывать влагу и запахи.
  • Велюровые обои обладают привлекательным внешним видом, но также нуждаются в тщательном уходе.
  • Фотообои — отличный способ добавить яркий акцент в интерьер, однако их поклейка требует высокой точности, особенно если изображение на нескольких рулонах должно совпасть.

Чтобы обои служили долго и гармонировали с интерьером, важно учитывать все детали, от выбора клея до подготовки стен.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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