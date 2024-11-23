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Как украсить обеденный стол, чтобы он радовал глаз каждый день

1:25
Недвижимость

Обеденный стол часто остаётся пустым в перерывах между приёмами пищи. Однако это пространство можно использовать, чтобы добавить уюта и стиля вашему интерьеру.

Life Balance отель Rosa Springs
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Life Balance отель Rosa Springs

Что стоит исключить

Скатерти и тканевые дорожки, какими бы красивыми они ни были, давно утратили свою актуальность. Они не только выглядят устаревшими, но и неудобны в повседневной эксплуатации.

Базовые аксессуары

Привычные предметы, такие как солонки, салфетницы или бутылки с маслом, подходят для украшения стола, но выглядят слишком предсказуемо и скучно.

Ваза как стильный акцент

Выберите вазу, которая будет гармонично сочетаться с интерьером: это может быть минималистичная стеклянная модель или сложный дизайнерский вариант.

Наполните вазу тем, что вам по душе: свежими цветами, зелёными листьями, сухоцветами или декоративными композициями.

Этот простой, но элегантный акцент мгновенно сделает кухню уютнее и визуально интереснее, а также создаст приятное настроение.

Преимущества украшения стола

Эстетически оформленный стол помогает создать гармоничную атмосферу в доме и служит стильной деталью интерьера. Вне зависимости от вашего выбора декора, акцент на деталях всегда делает пространство более уютным и завершённым.

Уточнения

Стол - предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

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