Маленькая кухня: 3 идеи, которые изменят ваш взгляд на пространство

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая кухня — это не приговор для хозяйки. Даже в ограниченном пространстве можно создать функциональное и комфортное место для готовки, если подойти к вопросу с умом. Ниже представлены практичные советы, которые помогут вам обустроить уютное пространство, не жертвуя стилем.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0 Светлая кухня

1. Увеличьте рабочую поверхность

Главная проблема небольших кухонь — нехватка места для приготовления пищи. Решение — скрытая столешница. Сделайте один из нижних шкафов выкатным на колесиках или установите дополнительную выдвижную поверхность под основной столешницей. Это добавит рабочее место, не занимая лишнего пространства.

2. Выбирайте компактную технику

Производители бытовой техники предлагают множество решений для маленьких кухонь:

Узкая посудомоечная машина шириной менее 45 см.

Варочная панель с двумя конфорками вместо полноразмерной плиты.

Компактный холодильник с небольшой морозильной камерой вместо громоздкого двухкамерного аналога.

Такая техника идеально подходит для небольших помещений, освобождая место для других нужд.

3. Замените дверь на арку

Двери часто "крадут" пространство, поэтому в маленькой кухне их лучше заменить на арку. Она визуально расширит помещение и сделает его более просторным.

Если вы беспокоитесь о распространении запахов, установите мощную вытяжку. Современные модели справляются с неприятными ароматами куда лучше, чем закрытая дверь.

Заключение

Даже самая маленькая кухня может стать функциональной и стильной. Главное — правильно спланировать пространство и выбрать подходящие решения. Немного усилий, и кухня станет уютным местом, где будет приятно готовить и проводить время.

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