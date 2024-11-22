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Простые шаги для создания уютного уголка в спальне

2:23
Недвижимость

Спальня — это место, где мы восстанавливаем силы и находим покой. Чтобы сделать её по-настоящему комфортной, стоит обустроить отдельную зону отдыха.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая спальня

Как обустроить зону отдыха в спальне

1. Выбор места

Лучше всего расположить зону отдыха возле окна. Это пространство наполнено дневным светом, а вечером вы сможете наслаждаться видом за окном, удобно устроившись с книгой или чашкой чая.

2. Удобная мебель

Основой зоны отдыха станет удобное кресло или небольшой диван. Выбирайте модели с мягкой обивкой в нейтральных или пастельных тонах. Добавьте журнальный столик для книг и торшер с тёплым светом для уютной атмосферы.

3. Функциональность хранения

Для удобства можно использовать полки или этажерки для книг и фотоальбомов. Комод или ящики под мебелью подойдут для хранения пледов, свечей и других мелочей.

4. Декор и текстиль

Уют в зоне отдыха создают текстильные детали: мягкие пледы, подушки и коврики из натуральных материалов. Украсьте стены картинами, гобеленами или фоторамками. Небольшая ваза с цветами, свечи или аромалампа добавят особого очарования.

5. Освещение

В дневное время используйте естественный свет, а вечером создайте комфортную атмосферу с помощью торшера или настольной лампы. Выбирайте лампы с тёплым оттенком света, который способствует расслаблению.

6. Атмосфера для отдыха

Используйте аромалампы с эфирными маслами, такими как лаванда, ваниль или мелисса, чтобы создать расслабляющую атмосферу.
Включайте спокойную инструментальную музыку или звуки природы.

7. Ежедневные традиции

Сформируйте привычки, которые помогут вам расслабляться. Например, почитайте книгу перед сном, выпейте травяной чай или выделите несколько минут для медитации.

Преимущества зоны отдыха в спальне

Созданная с любовью зона отдыха поможет вам отвлечься от повседневных забот, провести время за чтением или в общении с близкими, а также сделает вашу спальню ещё уютнее.

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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