Как обустроить маленькую ванную: 5 хитростей от дизайнера
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Маленькая ванная комната — не повод жертвовать удобством и стилем. Даже в ограниченном пространстве можно создать функциональную и уютную зону для гигиенических процедур.
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Стильная ванная комната
Основные советы для обустройства небольшой ванной
1. Замените ванну на душевую кабину
- Душевая кабина освобождает значительное количество пространства.
- Подберите компактную модель шириной 60-70 см с раздвижными или откидными дверцами.
- Угловые душевые зоны без кабины — ещё один способ сэкономить место.
2. Используйте многоуровневое хранение
- Узкие стеллажи и полки можно разместить на стенах над унитазом, раковиной или в углах.
- Зеркальные шкафчики с распашными дверцами не только удобны, но и визуально увеличивают пространство.
3. Выбирайте правильные материалы и цвета
- Светлая матовая плитка большого размера визуально расширяет комнату.
- Зонирование с помощью контрастной плитки поможет выделить душевую зону.
4. Позаботьтесь об освещении
- Встроенные или точечные светильники обеспечат равномерное освещение без нагромождения пространства.
- Если есть возможность, добавьте небольшое окно или зеркало во весь рост для создания эффекта глубины.
5. Лаконичный декор
- Убирайте всё лишнее: массивные тумбы и шкафы заменяйте на компактные решения.
- Выбирайте минималистичные элементы с гладкими поверхностями, которые занимают минимум места.
Заключение
Правильный подход к обустройству маленькой ванной помогает превратить её в стильное и функциональное пространство. Главное — оптимально использовать каждый сантиметр и избегать излишеств.
Уточнения
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру