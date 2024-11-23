Как обустроить маленькую ванную: 5 хитростей от дизайнера

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая ванная комната — не повод жертвовать удобством и стилем. Даже в ограниченном пространстве можно создать функциональную и уютную зону для гигиенических процедур.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Стильная ванная комната

Основные советы для обустройства небольшой ванной

1. Замените ванну на душевую кабину

Душевая кабина освобождает значительное количество пространства.

Подберите компактную модель шириной 60-70 см с раздвижными или откидными дверцами.

Угловые душевые зоны без кабины — ещё один способ сэкономить место.

2. Используйте многоуровневое хранение

Узкие стеллажи и полки можно разместить на стенах над унитазом, раковиной или в углах.

Зеркальные шкафчики с распашными дверцами не только удобны, но и визуально увеличивают пространство.

3. Выбирайте правильные материалы и цвета

Светлая матовая плитка большого размера визуально расширяет комнату.

Зонирование с помощью контрастной плитки поможет выделить душевую зону.

4. Позаботьтесь об освещении

Встроенные или точечные светильники обеспечат равномерное освещение без нагромождения пространства.

Если есть возможность, добавьте небольшое окно или зеркало во весь рост для создания эффекта глубины.

5. Лаконичный декор

Убирайте всё лишнее: массивные тумбы и шкафы заменяйте на компактные решения.

Выбирайте минималистичные элементы с гладкими поверхностями, которые занимают минимум места.

Заключение

Правильный подход к обустройству маленькой ванной помогает превратить её в стильное и функциональное пространство. Главное — оптимально использовать каждый сантиметр и избегать излишеств.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



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