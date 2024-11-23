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Как обустроить маленькую ванную: 5 хитростей от дизайнера

1:52
Недвижимость

Маленькая ванная комната — не повод жертвовать удобством и стилем. Даже в ограниченном пространстве можно создать функциональную и уютную зону для гигиенических процедур.

Стильная ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Стильная ванная комната

Основные советы для обустройства небольшой ванной

1. Замените ванну на душевую кабину

  • Душевая кабина освобождает значительное количество пространства.
  • Подберите компактную модель шириной 60-70 см с раздвижными или откидными дверцами.
  • Угловые душевые зоны без кабины — ещё один способ сэкономить место.

2. Используйте многоуровневое хранение

  • Узкие стеллажи и полки можно разместить на стенах над унитазом, раковиной или в углах.
  • Зеркальные шкафчики с распашными дверцами не только удобны, но и визуально увеличивают пространство.

3. Выбирайте правильные материалы и цвета

  • Светлая матовая плитка большого размера визуально расширяет комнату.
  • Зонирование с помощью контрастной плитки поможет выделить душевую зону.

4. Позаботьтесь об освещении

  • Встроенные или точечные светильники обеспечат равномерное освещение без нагромождения пространства.
  • Если есть возможность, добавьте небольшое окно или зеркало во весь рост для создания эффекта глубины.

5. Лаконичный декор

  • Убирайте всё лишнее: массивные тумбы и шкафы заменяйте на компактные решения.
  • Выбирайте минималистичные элементы с гладкими поверхностями, которые занимают минимум места.

Заключение

Правильный подход к обустройству маленькой ванной помогает превратить её в стильное и функциональное пространство. Главное — оптимально использовать каждый сантиметр и избегать излишеств.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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