Арендаторов квартир в Москве теперь можно найти в два раза быстрее, чем летом

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно данным компании "Самолёт Плюс", осенью собственники квартир в Москве смогли найти арендаторов в полтора-два раза быстрее, чем летом.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, CC BY 4.0 Москва-сити

В сентябре среднее время между публикацией объявления и заключением договора аренды составляло три дня, а в октябре — четыре дня. Летом же процесс поиска арендатора занимал около шести дней.

В других городах России ситуация осенью почти не изменилась: летом арендаторы находили квартиру за восемь дней, а осенью — за семь-девять дней.

Среди арендаторов наибольшей популярностью в сентябре и октябре пользовались однокомнатные квартиры, которые составляли около половины спроса в сервисе "Самолёт Плюс". Двухкомнатные квартиры заняли второе место, их снимает примерно каждый третий арендатор, а студии — третье, с 12-15% спроса.

Как сообщили в компании, средняя стоимость аренды квартир в Москве составила 57,5 тысяч рублей в октябре и 53,3 тысячи рублей в сентябре.

"Самолёт плюс" — это proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолёт", которая объединяет более 1,6 тысяч офисов. Компания была основана в 2022 году на базе агентства недвижимости "Перспектива 24". В дальнейшем сервис также приобрёл агентства "Золтор" и "Мегаполис сервис".

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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