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Экономист рассказал, с какой единственной целью россиянам сегодня выгодно покупать квартиры

1:40
Недвижимость

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин утверждает, что в настоящее время покупка квартиры в России может быть выгодной только с целью расширения жилплощади.

семья на закате
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0
семья на закате

"Например, если человек продает небольшую однокомнатную квартиру за 15 млн рублей и хочет купить двухкомнатную за 20 млн, разница составит 5 млн рублей. Спустя некоторое время человек может продать свою однокомнатную квартиру за 14 млн рублей, а купить двухкомнатную за 18 млн рублей, что в итоге приведет к разнице в 4 млн.", — привёл пример Зайнуллин, которого цитирует Газета.Ru.

Следовательно, приобретение недвижимости с целью расширения жилого пространства в условиях снижения цен на рынке недвижимости может оказаться более рациональным решением, пояснил экономист.

Эксперт объяснил, что стоимость квартир в стране не растёт, а арендные ставки увеличиваются примерно на 5 % в год. Эксперт подчёркивает, что инвестиции в недвижимость менее выгодны, чем банковские вклады, где процентная ставка может достигать 20 %.

Зайнуллин прогнозирует снижение цен на вторичном рынке жилья, что может подтолкнуть собственников к снижению ожиданий относительно стоимости своих квартир.

Он также отмечает, что покупка жилья в ипотеку по текущему курсу является довольно рискованным решением, так как процент по кредиту может превысить 20 % за пять лет, что сопоставимо со стоимостью самой квартиры.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Экономи́ст — специалист по экономике или по её разделам, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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