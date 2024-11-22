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Эксперты рассказали, как украсить дом к Новому году Змеи 2025

2:02
Недвижимость

Согласно Восточному календарю, 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Для того чтобы это время стало успешным, необходимо учитывать предпочтения этого знака при подготовке к празднованию.

Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней
Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, PDM
Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней

На Востоке Змея ассоциируется с спокойствием и мудростью. В Китае ее описывают как хитроумное и высокоинтеллектуальное существо с развитой интуицией.

По мнению экспертов, лучше всего оформлять пространство с использованием готовых цветовых комбинаций, таких как темно-зеленый с вишневым, изумрудный с вишневым, зеленый с золотым, а также фиолетовый с серебряным.

В этом году символ года предпочитает дерево среди материалов. Рекомендуется выбирать декор с акцентом на экологичность, простоту и уют, а также легкий блеск. Можно приобрести деревянные игрушки или сделать их своими руками. Подумайте о покупке предметов из натурального дерева или добавлении деревянной мебели в интерьер.

Замечательной идеей является создание оригинальной композиции из живых растений, морских ракушек, шишек, лент и ягод. Не забудьте использовать фигурки, символизирующие 2025 год. Их можно разместить не только на елке, но и на комнатных растениях, в разных помещениях или на подоконниках, сообщает Общественная Служба Новостей.

Избегайте чрезмерного использования блестящих гирлянд и мишуры. Предпочитайте скромное сияние: украшения из камня, металлические фигурки, а также элегантные минималистичные предметы с металлизированным покрытием.

Одной из удачных стратегий в оформлении интерьера является минимализм. Например, скандинавский стиль будет отличным решением. Здесь желательно использовать предметы в однотонных спокойных цветах, а елку украсить небольшим количеством однотонных шаров.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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