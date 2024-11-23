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Названы неочевидные вещи, которые делают ваш дом неуютным

1:17
Недвижимость

Неправильное размещение освещения

Неправильно расположенные источники света могут создавать тени и темные углы, что ухудшает внешний вид комнаты. Обеспечьте хорошо распределенную и сбалансированную схему освещения для повышения функциональности.

комната
Фото: PxHere is licensed under CC0
комната

Размер мебели

Мебель, которая слишком велика или слишком мала для комнаты, может создать ощущение тесноты или пустоты в пространстве. Выбирайте мебель, которая подходит под масштаб помещения.

Неэффективные решения для хранения данных

Несмотря на то, что очень важно иметь достаточно места для хранения, плохо спроектированные решения для хранения могут привести к беспорядку. Оптимизируйте хранение в соответствии с конкретными потребностями пространства.

Неправильный размер ковра

Ковры, которые слишком малы для пространства, могут создать ощущение разобщенности. В идеале ковер должен создавать целостный вид, связывая комнату воедино.

Недостаточные розетки и зарядные станции

С распространением электронных устройств недостаточное количество розеток или отсутствие зарядных станций может привести к непрактичной жизни. Планируйте доступные и удобные источники питания.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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