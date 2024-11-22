Как выбрать квартиру и не попасться на удочку арендодателя в кризисный рынок

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок аренды жилья в России переживает резкий рост цен, особенно в крупных городах, где ставки на аренду увеличились на 20% и более. Причины кроются в высоких ставках по ипотечным кредитам, что делает покупку жилья невозможной для большинства граждан. В условиях дефицита квартир арендаторы сталкиваются с проблемами быстрого поиска жилья по адекватным ценам.

Фото: pxhere.com Ипотека

Важно помнить о нескольких ключевых моментах при заключении аренды: заключать письменный договор, указывать все детали, включая оплату коммунальных услуг и частоту посещений собственником. Также следует предусмотреть двустороннюю неустойку в случае преждевременного расторжения договора, а также оформить страховку арендатора для защиты от непреднамеренного ущерба.

Рекомендации от предыдущих арендодателей и документы, подтверждающие вашу платежеспособность, помогут вам повысить шансы на успешное заключение договора.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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