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Как выбрать квартиру и не попасться на удочку арендодателя в кризисный рынок

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Недвижимость

Рынок аренды жилья в России переживает резкий рост цен, особенно в крупных городах, где ставки на аренду увеличились на 20% и более. Причины кроются в высоких ставках по ипотечным кредитам, что делает покупку жилья невозможной для большинства граждан. В условиях дефицита квартир арендаторы сталкиваются с проблемами быстрого поиска жилья по адекватным ценам.

Ипотека
Фото: pxhere.com
Ипотека

Важно помнить о нескольких ключевых моментах при заключении аренды: заключать письменный договор, указывать все детали, включая оплату коммунальных услуг и частоту посещений собственником. Также следует предусмотреть двустороннюю неустойку в случае преждевременного расторжения договора, а также оформить страховку арендатора для защиты от непреднамеренного ущерба.

Рекомендации от предыдущих арендодателей и документы, подтверждающие вашу платежеспособность, помогут вам повысить шансы на успешное заключение договора.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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