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Самые дешевые и дорогие комнаты на российском рынке в 2024 году

1:47
Недвижимость

Исследования рынка комнат в России показывают, что за последний год цены на них значительно возросли в большинстве городов страны. В среднем стоимость комнаты в России составила 1 373 472 рубля, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост наблюдается в Набережных Челнах (+41,4%), Ульяновске (+38,7%) и Владикавказе (+37,2%). В Москве цены на комнаты выросли на 14,7%, в Санкт-Петербурге — на 6,4%. В то же время, несколько городов показали снижение цен: Владивосток, Чита, Белгород и другие.

Гостиная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Гостиная комната

Средняя стоимость комнаты в столице России составляет 4,65 миллиона рублей, а в таких городах как Сочи, Симферополь и Севастополь она также значительно выше средней по стране. Однако в ряде менее крупных городов, таких как Магнитогорск, Нижний Тагил и Ульяновск, комнаты можно приобрести за сумму менее 800 000 рублей.

В целом, с ростом цен на квартиры, спрос на комнаты стал выше, так как многие покупатели предпочитают приобретать комнату вместо полноценной квартиры, что позволяет сэкономить. Однако предложение на рынке комнат по-прежнему ограничено, и за последний год оно сократилось на 6%. Эта тенденция подтверждает мнение экспертов о том, что для многих покупка комнаты становится доступным решением жилищного вопроса без необходимости брать ипотеку.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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