Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Граждане России могут не присутствовать при продаже своей квартиры в случае болезни или неожиданного отъезда.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM Ключи от квартиры на столе

Данные условия сделок с недвижимостью разъяснил Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельного и имущественного законодательства, сообщает NEWS. ru.

Тем не менее, в таких ситуациях владельцу недвижимости необходимо будет оформить доверенность на супруга, близкого родственника или другое уполномоченное лицо.

Все нормы, касающиеся доверенности, регулируются десятой главой Гражданского кодекса Российской Федерации. В доверенности обязательно указываются паспортные данные представителя, перечень полномочий, которые он получает, адрес квартиры и дата ее оформления. Для получения доверенности необходимо обратиться к нотариусу, добавил парламентарий.

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