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Эксперт назвал способ бюджетно обновить ванную без ремонта

1:11
Недвижимость

Для полноценного ремонта в ванной не обязательно прибегать к капитальным работам: достаточно обновить стены, потолок и плитку с помощью покраски.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая ванная комната

Этот доступный метод освежения интерьера был обозначен строительным экспертом, гендиректором компании ГЛАВСНАБ Федором Васильевым, согласно информации, представленной News. ru.

По его мнению, сочетание плитки и краски стало стильным и экономичным трендом последних лет. Важно выбирать влагостойкие краски, предпочтительно на основе латекса, силикона или акрила — такие материалы имеют высокую устойчивость к износу и хорошо пропускают пар. Чтобы визуально увеличить пространство, рекомендуют остановиться на светлых цветах или использовать контрастную отделку в два-три оттенка.

Потемневшие швы можно осветлить с помощью лимонной кислоты, перекиси водорода или пищевой соды. Если на швах появились трещины, их следует заново затереть. Однако для устранения бурых подтеков, пятен, царапин и потертостей на ванне потребуется вмешательство профессионалов.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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