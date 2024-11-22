Эксперт назвал способ бюджетно обновить ванную без ремонта

Для полноценного ремонта в ванной не обязательно прибегать к капитальным работам: достаточно обновить стены, потолок и плитку с помощью покраски.
Этот доступный метод освежения интерьера был обозначен строительным экспертом, гендиректором компании ГЛАВСНАБ Федором Васильевым, согласно информации, представленной News. ru.
По его мнению, сочетание плитки и краски стало стильным и экономичным трендом последних лет. Важно выбирать влагостойкие краски, предпочтительно на основе латекса, силикона или акрила — такие материалы имеют высокую устойчивость к износу и хорошо пропускают пар. Чтобы визуально увеличить пространство, рекомендуют остановиться на светлых цветах или использовать контрастную отделку в два-три оттенка.
Потемневшие швы можно осветлить с помощью лимонной кислоты, перекиси водорода или пищевой соды. Если на швах появились трещины, их следует заново затереть. Однако для устранения бурых подтеков, пятен, царапин и потертостей на ванне потребуется вмешательство профессионалов.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.