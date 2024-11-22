Экономист назвал оптимальный момент для покупки квартиры

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Экономист Пётр Щербаченко считает, что россиянам стоит подождать снижения ключевой ставки до 10-12 %, прежде чем покупать квартиры. В настоящее время высокие ставки по ипотеке делают покупку недвижимости невыгодной.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0

Цены на недвижимость достигли максимума, а стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 14,7 % за год. Стройматериалы продолжают дорожать. Щербаченко прогнозирует, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29-33 %.

Экономист отмечает, что текущая ситуация способствует повышению интереса россиян к кредитованию под строительство частных домов (ИЖС). Рыночная ставка по такому кредиту составляет 19,75-28,8 %. Щербаченко предполагает, что ИЖС может стать альтернативой покупке готового жилья из-за желания иметь собственный дом и высоких цен на готовое жильё, пишет Газета.Ru.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, минимальная ключевая ставка в 2025 году составит 19 %.

Большинство россиян (56 % опрошенных) считают покупку недвижимости наиболее надёжной инвестицией, согласно опросу НАФИ.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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