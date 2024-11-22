Экономист назвал оптимальный момент для покупки квартиры

Экономист Пётр Щербаченко считает, что россиянам стоит подождать снижения ключевой ставки до 10-12 %, прежде чем покупать квартиры. В настоящее время высокие ставки по ипотеке делают покупку недвижимости невыгодной.
Цены на недвижимость достигли максимума, а стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 14,7 % за год. Стройматериалы продолжают дорожать. Щербаченко прогнозирует, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29-33 %.
Экономист отмечает, что текущая ситуация способствует повышению интереса россиян к кредитованию под строительство частных домов (ИЖС). Рыночная ставка по такому кредиту составляет 19,75-28,8 %. Щербаченко предполагает, что ИЖС может стать альтернативой покупке готового жилья из-за желания иметь собственный дом и высоких цен на готовое жильё, пишет Газета.Ru.
По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, минимальная ключевая ставка в 2025 году составит 19 %.
Большинство россиян (56 % опрошенных) считают покупку недвижимости наиболее надёжной инвестицией, согласно опросу НАФИ.
Ключевая ставка Банка России (англ
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.