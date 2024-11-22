Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старая одежда — новые идеи. Что делать со старой одеждой?
Какие авто теряют в цене меньше всего
Российская система сделает путешествия из Китая в Россию удобнее
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Как тишина помогает понять животных и природу
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство

Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая

2:00
Недвижимость

Исследование, проведённое компанией "Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, позволило определить среднюю стоимость ремонта квартиры после страхового случая. Она составила 128 900 рублей.

Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Также в ходе исследования выяснилось, что 23,1% россиян планируют застраховать свою недвижимость в будущем.

В рамках исследования были проанализированы данные по 37 крупнейшим городам России. Результаты показали, что 4,4% жителей сталкивались с необходимостью ремонта после страхового случая, такого как залив, прорыв водоснабжения, отопления или пожар.

Чаще всего такие ситуации возникали в Нижнем Новгороде (7,3% опрошенных), Новокузнецке (7,2%), Тюмени (6,5%), Ростове-на-Дону и Воронеже — по 5,6%.

Основными причинами ущерба стали прорыв системы водоснабжения (69,9%), пожар (6,7%) и прорыв системы отопления (5,7%).

Кроме того, имущество 4,4% россиян пострадало от стихийных бедствий, повреждений крыши и подтоплений, а у 1,6% опрошенных случился залив из-за прорыва системы канализации.

В среднем у 11,3% респондентов квартира была застрахована. Самый высокий процент застрахованного жилья зафиксирован в Москве (23%), Новокузнецке (17%), Омске (16%), Санкт-Петербурге и Новосибирске — по 15%.


14%. Меньше всего застрахованных квартир было в Астрахани (4%), Тольятти (6%), Саратове (7%) и Барнауле и Иркутске — по 8%.

Уточнения

Страховой случай (англ. insured loss) — событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Авто
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Последние материалы
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Как тишина помогает понять животных и природу
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство
Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок
Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.