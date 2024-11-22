Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведённое компанией "Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, позволило определить среднюю стоимость ремонта квартиры после страхового случая. Она составила 128 900 рублей.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Также в ходе исследования выяснилось, что 23,1% россиян планируют застраховать свою недвижимость в будущем.

В рамках исследования были проанализированы данные по 37 крупнейшим городам России. Результаты показали, что 4,4% жителей сталкивались с необходимостью ремонта после страхового случая, такого как залив, прорыв водоснабжения, отопления или пожар.

Чаще всего такие ситуации возникали в Нижнем Новгороде (7,3% опрошенных), Новокузнецке (7,2%), Тюмени (6,5%), Ростове-на-Дону и Воронеже — по 5,6%.

Основными причинами ущерба стали прорыв системы водоснабжения (69,9%), пожар (6,7%) и прорыв системы отопления (5,7%).

Кроме того, имущество 4,4% россиян пострадало от стихийных бедствий, повреждений крыши и подтоплений, а у 1,6% опрошенных случился залив из-за прорыва системы канализации.

В среднем у 11,3% респондентов квартира была застрахована. Самый высокий процент застрахованного жилья зафиксирован в Москве (23%), Новокузнецке (17%), Омске (16%), Санкт-Петербурге и Новосибирске — по 15%.



14%. Меньше всего застрахованных квартир было в Астрахани (4%), Тольятти (6%), Саратове (7%) и Барнауле и Иркутске — по 8%.

Уточнения

Страховой случай (англ. insured loss) — событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.





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