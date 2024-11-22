Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запотевшие зеркала — распространённая проблема в ванных комнатах. Тем не менее, существуют эффективные методы, как это предотвратить.

Фото: Pexels by Athena, CC0

Используйте пену для бритья, чтобы зеркало не запотевало. Для этого возьмите средство и нанесите его на зеркальную поверхность. Распределите крем и оставьте на несколько минут. После этого протрите зеркало сухой тряпкой или губкой. Зеркало будет прозрачным и не будет запотевать после принятия душа.

Столовый уксус также может помочь вам в этой задаче. Это универсальное средство поможет вам надолго забыть о запотевшем зеркале. Для этого нужно смешать один стакан воды и столовый уксус. Наполните раствором пульверизатор и нанесите его на поверхность зеркала. Затем протрите зеркало тряпкой от пыли. Это средство защитит поверхность от запотевания в течение нескольких дней.

Также можно использовать средство для мытья посуды. Нанесите небольшое количество средства на бумажное полотенце или влажную тряпочку и протрите поверхность зеркала.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

