Можно ли использовать красный цвет в интерьере? Следуйте этим правилам

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли использовать красный цвет в интерьере

Так как красный является стимулирующим, активным цветом, рекомендуется сочетать его с другими оттенками для гармонии. В противном случае интерьер приобретает излишне агрессивные черты.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Даже для хорошо освещенного помещения красный цвет будет казаться чересчур интенсивным и мрачным. Это негативно сказывается на самочувствии человека и даже на его настроении.

Красный цвет в интерьере — самый яркий и насыщенный из всей гаммы оттенков. Только смелый человек решится использовать этот цвет в дизайне собственного дома.

Как использовать красный цвет в интерьере

Творческие и смелые люди обычно отдают предпочтение красному цвету в интерьере. В интерьере можно использовать красный цвет небольшими порциями. Красный цвет хорошо сочетается с другими теплыми цветами — розовым, бежевым, коричневым.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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