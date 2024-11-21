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Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут упасть вдвое

Недвижимость

Объем инвестиций в российскую недвижимость в 2025 году может достичь отметки в 500-700 миллиардов рублей, в то время как по итогам текущего года эта цифра превысит 1,1 триллиона рублей.

Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут упасть вдвое
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

Специалисты отметили, что в последние годы наблюдается позитивная динамика роста. В 2021 году инвестиции составили 401 миллиард рублей, в 2022 году — 533 миллиарда, а в 2023 году уже достигли 872 миллиардов.

Однако доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций продолжит сокращаться. В следующем году этот показатель может упасть ниже 1%. В то время как по итогам текущего года доля иностранного капитала составит примерно 10%, в 2023 году она была на уровне 29%, передает РИА Недвижимость.

Обсуждая текущие тренды, эксперты также отметили, что в следующем году ожидается увеличение инвестиций в офисные помещения, склады и площадки для девелопмента.

 

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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