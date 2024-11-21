Россиянам назвали города с наиболее подорожавшим жильем

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам октября Пермь заняла первое место среди российских городов с населением более миллиона человек по росту цен на новостройки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты аналитической платформы сообщили, что именно в этом городе первичное жилье увеличилось в цене больше всего за месяц. По сравнению с сентябрем средняя цена квартиры в новых домах Перми повысилась на 2,81 процента и составила 7,3 миллиона рублей.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Самара, где стоимость новых квартир возросла на 2,35 процента, достигнув 8,7 миллиона рублей. Замкнула тройку лидеров Москва с приростом в 1,43 процента, где средняя цена новостройки составляет 28,2 миллиона рублей, передает РБК.

В пятерку также вошли Ростов-на-Дону (плюс 1,4 процента, до 7,2 миллиона рублей) и Краснодар (плюс 1,33 процента, до 7,6 миллиона рублей).

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района



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