Эксперты назвали главную ошибку при покупке мебели

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Игнорирование правильных пропорций мебели по отношению к размерам комнаты может негативно сказаться на её внешнем виде. Эксперты выделили эту и другие основные ошибки, с которыми сталкиваются россияне при приобретении мебели.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, CC0

Сооснователь архитектурного бюро Лилия Самер подчёркивает, что игнорирование пропорций может привести к тому, что диван или шкаф, которые в шоуруме смотрятся идеально, в реальности окажутся либо слишком крупными, либо слишком маленькими. Это, в свою очередь, сделает интерьер либо перегруженным мебелью, либо слишком пустым, что влияет на общее восприятие пространства.

Ещё одной распространённой ошибкой является субъективная оценка размеров помещений. В результате этого купленная мебель может не вместиться в дверные проёмы или её не получится донести по узкой лестнице, передает РБК.

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