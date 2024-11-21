Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуму внесут инициативу об уголовной ответственности за продажу детям вейпов
Синоптик предупредил о пятибалльном шторме в Москве
Если посадите яблоню в этом месте, то урожая никогда не будет
Названы действенные способы! Как увеличить размер пенсии в России
4 признака, что вам попался опытный массажист
Убегите от городской суеты в мир агротуризма
Россияне установили рекорд по поездкам в соседнюю страну на Новый год
Семья Светланы Светличной нарушила последнюю волю актрисы
Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут упасть вдвое

Эксперты назвали главную ошибку при покупке мебели

0:55
Недвижимость

Игнорирование правильных пропорций мебели по отношению к размерам комнаты может негативно сказаться на её внешнем виде. Эксперты выделили эту и другие основные ошибки, с которыми сталкиваются россияне при приобретении мебели.

Эксперты назвали главную ошибку при покупке мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, CC0

Сооснователь архитектурного бюро Лилия Самер подчёркивает, что игнорирование пропорций может привести к тому, что диван или шкаф, которые в шоуруме смотрятся идеально, в реальности окажутся либо слишком крупными, либо слишком маленькими. Это, в свою очередь, сделает интерьер либо перегруженным мебелью, либо слишком пустым, что влияет на общее восприятие пространства.

Ещё одной распространённой ошибкой является субъективная оценка размеров помещений. В результате этого купленная мебель может не вместиться в дверные проёмы или её не получится донести по узкой лестнице, передает РБК.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Шоу-бизнес
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Украина уже проиграла в конфликте с Россией, пишут западные СМИ
Россиянам назвали города с наиболее подорожавшим жильем
Эксперты назвали главную ошибку при покупке мебели
Меркель написала книгу. В ней она утверждает, что Трамп был очарован Путиным
Где красная икра стоит дороже всего? Опубликован список российских регионов
Прежде чем завести кота: 3 вещи, которые нужно убрать из дома
Как выглядеть безупречно за 5 минут перед вечеринкой
Юрист рассказала о неделимом после развода имуществе
Россиянам рассказали об изменении семейной ипотеки
Лучшие советы по пересадке пионов для долгого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.