Юрист рассказала о неделимом после развода имуществе

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При разводе супругов имущество, полученное в наследство, не подлежит разделу, сообщила адвокат Илона Гуськова, специализирующаяся на гражданских вопросах.

Фото: freepik.com

К разделению не подлежит и имущество, которое было приобретено в период брака по безвозмездным сделкам, таким как дарение, наследование или приватизация. Также исключаются из раздела подарки, полученные одним из супругов до начала брака.

Это правило распространяется и на подарки, сделанные между супругами. Например, если муж подарил жене автомобиль, то этот транспорт будет считаться ее личным имуществом. Но если пара решила совместно приобрести машину, чтобы пользоваться ею вдвоем, при разводе этот автомобиль подлежит разделу.

Кроме этого, следует учесть, что вещи, принадлежащие детям, также не подлежат разделу при расторжении брака. Это относится как к финансовым средствам, так и к личным вещам ребенка. Все, что принадлежит детям, остается за ними и тем родителем, с которым они остаются по итогам развода, передает "Вечерняя Москва".

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