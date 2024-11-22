Советы по созданию стильной ванной комнаты в минималистическом стиле

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Минимализм — это стиль, который идеально подходит для ванной комнаты. Он сочетает в себе простоту, функциональность и элегантность.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Если вы хотите оформить ванную в минималистичном духе, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов: от выбора цвета до продуманного освещения.

Белый, чёрный и серый — основные оттенки, которые подчеркивают чистоту и простор. Но если вы хотите добавить немного жизни в интерьер, можно использовать акценты мягких пастельных оттенков, например, нежно-зелёного или голубого.

Пространство должно быть лёгким и не перегруженным, а правильное освещение сделает атмосферу еще более уютной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Минимализм (англ minimalism от лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.



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