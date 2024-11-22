Какие шторы подходят для вашего интерьера? Советы по выбору цвета и стиля

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Шторы могут изменить атмосферу комнаты, но важно правильно выбрать их в зависимости от стиля и особенностей помещения.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Прежде чем выбрать цвет, стоит определиться с общим дизайном интерьера: для минимализма идеально подойдут нейтральные цвета, для классики — более насыщенные и традиционные оттенки.

Не забывайте о влиянии освещения: если комната хорошо освещена, можно позволить себе тёмные и насыщенные цвета, а в комнатах с низким естественным светом лучше выбрать светлые ткани, которые визуально увеличат пространство.

Также стоит отметить, что цвет стен и мебели в комнате обязательно должен гармонировать с выбранными шторами.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.