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Какие шторы подходят для вашего интерьера? Советы по выбору цвета и стиля

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Шторы могут изменить атмосферу комнаты, но важно правильно выбрать их в зависимости от стиля и особенностей помещения.

Какие шторы подходят для вашего интерьера? Советы по выбору цвета и стиля
Фото: PxHere is licensed under CC0

Прежде чем выбрать цвет, стоит определиться с общим дизайном интерьера: для минимализма идеально подойдут нейтральные цвета, для классики — более насыщенные и традиционные оттенки.

Не забывайте о влиянии освещения: если комната хорошо освещена, можно позволить себе тёмные и насыщенные цвета, а в комнатах с низким естественным светом лучше выбрать светлые ткани, которые визуально увеличат пространство.

Также стоит отметить, что цвет стен и мебели в комнате обязательно должен гармонировать с выбранными шторами.

 

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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