Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный инцидент на борту самолёта — известный телеведущий поймал змею
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?
Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию

Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной

0:40
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Интерьер ванной комнаты зависит не только от крупных элементов, но и от мелочей. Мы расскажем, какие детали в ванной могут удешевить интерьер.

Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Например, пластиковые мыльницы или диспенсеры могут выглядеть дешево и испортить общий вид даже самого стильного интерьера. Вместо них лучше выбрать нейтральные керамические аксессуары, которые добавят изысканности и гармонии.

Точно так же с полками для ванной: угловые пластиковые полки часто выглядят нелепо. Лучшим вариантом будут встроенные ниши, которые выглядят стильно и позволяют сохранить пространство.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Авто
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Что прячется за границей Солнечной системы
Садоводство, цветоводство
Что прячется за границей Солнечной системы Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Последние материалы
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?
Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию
Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.