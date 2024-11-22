Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной

Интерьер ванной комнаты зависит не только от крупных элементов, но и от мелочей. Мы расскажем, какие детали в ванной могут удешевить интерьер.
Например, пластиковые мыльницы или диспенсеры могут выглядеть дешево и испортить общий вид даже самого стильного интерьера. Вместо них лучше выбрать нейтральные керамические аксессуары, которые добавят изысканности и гармонии.
Точно так же с полками для ванной: угловые пластиковые полки часто выглядят нелепо. Лучшим вариантом будут встроенные ниши, которые выглядят стильно и позволяют сохранить пространство.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.