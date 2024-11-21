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Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию

0:43
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильный выбор цвета для спальни имеет огромное значение для создания уюта. Белый и коричневый — это классическое сочетание, которое помогает создать лёгкость и теплоту одновременно.

Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Серый с фиолетовым выглядит современно и элегантно, а зелёный с бежевым напомнит о природе и поможет расслабиться.

Используйте оттенки одного цвета, чтобы создать гармоничную атмосферу, или добавьте контрастные акценты в виде ярких подушек или пледов. Главное — чтобы цвет не только понравился, но и подчёркивал комфорт и пространство.

После того, как определены основные цвета, можно подбирать оттенки для деталей интерьера. 

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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