Как удачно вписать стиральную машину в ванную комнату

0:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — это не только громоздкий предмет, но и важная деталь, которую можно удачно вписать в любой интерьер, даже в маленькую ванную.

Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Она идеально подходит под раковину или столешницу, что позволяет эффективно использовать пространство и скрыть громоздкость.

Если места больше, можно установить машину в шкафу. Однако важно помнить, что такой вариант требует хорошей вентиляции, чтобы избежать накопления влаги.

Если ванная комната уже совсем небольшая, обратите внимание на навесные агрегаты без сливного насоса. Они экономят пространство и при этом их легко разместить.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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